Brasileiro Gustavo Tubarão recria meme com italiana

436

Se você usa as redes sociais, deve saber do que se trata a frase “Attenzione pickpocket”, uma espécie de bordão da italiana Monica Poli, que virou meme após viralizar um vídeo em que ela persegue ladrões e alerta turistas sobre o risco de assaltos. Revivendo o meme, o influenciador brasileiro Gustavo Tubarão resolveu acompanhar a mulher em uma missão e compartilhou os registros nas redes sociais.

Durante uma viagem a Veneza, na Itália, Tubarão contou que conheceu a italiana pela internet. “Gente, eu estou em um país que não conheço, em uma cidade que eu nunca fui, com uma mulher que eu conheci na internet caçando ladrão. Não faço a mínima ideia de onde eu estou”, diz Gustavo no vídeo. Durante o passeio, Monica mostra quais lugares são mais arriscados e diz que os ladrões do local andam bem arrumados.

O brasileiro ainda elogiou como a mulher faz a “ronda” em busca dos batedores de carteira. “Vai olhando que nem águia. Não pisca para nada”, diz. Ele também ressaltou a disposição da italiana. “ Também a elogia pela disposição. “Não aguento mais andar. Essa mulher é uma heroína”, destacou.

No ápice do vídeo, os dois encontraram uma ladra e começam a correr atrás dela. Enquanto Monica grita seu bordão, Tubarão deu um toque brasileiro ao momento. “Atenção, pickpocket! Ladrão é 157!”, fazendo referência ao artigo 157 do Código Penal, que aborda roubos.

Gustavo Tubarão fez caçada com italiana (foto: Reprodução / Instagram)

O vídeo caiu no gosto dos seguidores, que fizeram comentários divertidos sobre o episódio. “Essa mulher é o Batman, combate o crime onde o Estado não dá conta”, brincou um perfil. “A coisa mais aleatória que vi na vida. Um herói brasileiro junta forças com uma heroína italiana para limpar as ruas da bandidagem”, destacou outro.

Muita gente elogiou a performance da dupla e sugeriu que Monica viesse para o Brasil. “Vamos fazer uma vaquinha e pagar passagem pra ela vir ao Brasil”, sugeriu um perfil. “Gustavo, traz ela pro RJ, terão muito trabalho, garanto que não faltará conteúdo pra ela”, brincou outro.