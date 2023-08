Pais comemoram término de namoro da filha e viralizam; veja vídeo

436

Como você lida com um término de um relacionamento amoroso? É muito comum que o período seja de tristeza e introspecção e até pessoas fora da relação sintam a perda. Mas para uma família dos Estados Unidos o fim do namoro de uma das filhas é motivo de comemoração.

Em um vídeo viral que circula em diversas páginas da internet é possível ver um pai e uma mãe dançando ao som de ‘Since U been gone’, de Kelly Clarkson. A música fala sobre poder ser livre após um relacionamento.

Em seguida, é possível ver a recém-solteira rindo da situação. Ela chega a esconder o rosto. A irmã, que fez o registro da cena, também está comemorando. “Quando minha irmã e o namorado lixo dela finalmente terminam”, escreveu a jovem na legenda.

Para reafirmar a comemoração, a garota ainda ressalta no vídeo que o pai ficou animado após o término da filha. O cachorro da casa também aparece pulando nas imagens. O post rendeu diversos comentários divertidos. “Até o cachorro estava comemorando”, disse um internauta.

Outro ressaltou a escolha da trilha sonora do momento. “A música da Kelly! Ele odiava muito”, escreveu, se referindo ao pai das jovens. As pessoas também especularam sobre como o relacionamento não deveria ser saudável. “Até a irmã parece feliz com a notícia. Ele deve ter sido um namorado realmente ruim”, comentou um perfil.

Vídeo em que pai comemora término da filha soma mais de 10 milhões de visualizações (foto: Reprodução / redes sociais)

E parece que a família não é a única. “Totalmente minha família inteira quando eu terminei”, comentou um perfil. “Minha mãe disse ‘pare de chorar, essa é a melhor notícia de todas, estou pedindo uma pizza’ quando meu primeiro namorado terminou comigo”, lembrou outro. “Meu pai me levou para o shopping quando eu chutei meu ex. Nova eu, novo guarda-roupa”, comentou.

O vídeo, na verdade, não é novo. Foi postado pela primeira vez em junho de 2022, pela estudante Kristy White. Apesar de ela ter apagado a publicação, o vídeo ainda circula em outras páginas.