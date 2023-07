Attenzione, pickpocket! Mulher viraliza ao flagrar furtos na Itália

436

A dona da voz é Monica, 57, que há 30 anos faz parte do grupo 'Cittadini Non Distratti', composto por cerca de 40 pessoas (foto: Reprodução/Twitter) Vídeos de um perfil no Tiktok viralizaram nos últimos dias por alertar turistas em Veneza, na Itália, sobre furtos de objetos pessoais, como carteiras, celulares e passaportes.





Com mais de 383 mil seguidores e 11 milhões de curtidas, os vídeos ultrapassam 10 milhões de visualizações.





A maioria dos batedores de carteiras registrados pelo perfil são mulheres, jovens, bem vestidas, usando bolsas ou mochilas grandes. Ao serem flagradas, elas correm cobrindo o rosto para não serem identificadas.





De acordo com a revista norte-americana Newsweek, a dona da voz é Monica, 57, que há 30 anos faz parte do grupo 'Cittadini Non Distratti', composto por cerca de 40 pessoas. “Decidimos tornar nossos vídeos virais para informar os turistas a serem cuidadosos”, contou a mulher para a publicação.

“Falta prevenção e informação sobre o que está acontecendo na cidade e estamos todos felizes que esses vídeos estão deixando as pessoas verem o problema em Veneza e em todas as cidades italianas”, concluiu.

A frase "Attenzione, pickpocket!" ou "Attenzione, borseggiatrici!" viralizou nas redes sociais e virou meme. Confira: