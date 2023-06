Brasileira compra três casas por R$ 48 na Itália; entenda como

436

Mesmo pagando um valor baixo na compra dos imóveis, Rubia Daniels deve reformar os imóveis com um prazo de até três anos, com estimativa de gasto de reparo no local de cerca de R$ 450 mil (foto: Reprodução/ Instagram/ rubia.daniels) Rubia Daniels, brasileira que mora em San Francisco, na Califórnia (EUA), viralizou após comprar três casas abandonadas na Itália, cada uma com o valor de 3 euros (cerca de R$ 16). A venda de casas por 1 euro na Itália existe desde 2014, mas as ofertas foram aumentando com o decorrer do tempo e adesão de localidades em regiões famosas, como o caso da Sicília.





Para o portal americano Insider, a brasileira contou que se apaixonou por Mussomeli pelo fato de trazer lembranças da cidade em que nasceu, Brasília.

Apesar de precisar de reparos, já que por causa da pandemia de covid-19 as reformas foram paralisadas, as casas de Daniels já têm um destino certo: a primeira funcionará como residência de férias e descanso, a segunda será uma galeria de arte e a terceira servirá como um centro de bem-estar.





Mesmo dispendendo um valor baixo na compra dos imóveis, os novos donos das moradias dessas localidades devem reformar os imóveis com um prazo de até três anos, com estimativa de gasto de reparo no local de até US$ 90 mil (cerca de R$ 450 mil).

Nas redes sociais, o caso de Rubia vem recebendo grande atenção da mídia e de internautas que estão pedindo para que ela mostre mais sobre a reforma e até para dar dicas sobre a compra dos imóveis.