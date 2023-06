Chile assume presidência da Aliança do Pacífico e a transferirá para o Peru em um mês

436

O Chile assumiu nesta quarta-feira (28) a presidência rotativa da Aliança do Pacífico por um mês e depois transferirá a função para o Peru, fórmula que permite superar o conflito que paralisou o grupo, também formado por México e Colômbia.



"Esta manhã ocorreu a transferência da presidência 'pro tempore' da Aliança do Pacífico do México para o nosso país", disse o chanceler chileno, Alberto van Klaveren, em um comunicado à imprensa.



Até agora, a presidência era exercida pelo México, mas seu presidente, o esquerdista Andrés López Obrador, recusou-se a entregá-la ao Peru depois de qualificar a presidente daquele país, Dina Boluarte, como "usurpadora".



O Chile manterá esse cargo "por um mês e depois passaremos a presidência 'pro tempore' para o Peru", acrescentou o diplomata chileno.



A fórmula põe fim ao conflito entre Peru e México, que manteve o grupo paralisado.



O grupo representa 41% do PIB da América Latina com um mercado de mais de 230 milhões de pessoas.