Greve provoca o cancelamento de quase mil voos na Itália

Aeroporto de Fiumicino, em Roma (foto: CAPTAIN RAJU/wikimedia commons)

Quase mil voos com pouso e decolagem previstos para a Itália foram cancelados neste sábado (15) em consequência de uma greve dos funcionários dos aeroportos, que exigem a renovação de seu acordo coletivo.A paralisação, programada para acontecer entre 10h00 (5h00 de Brasília) e 18h00 (13h00 de Brasília), afetará quase 250.000 passageiros em voos domésticos e internacionais.Os funcionários exigem a assinatura de um novo acordo coletivo. O anterior expirou há seis anos.No aeroporto Fiumicino-Leonardo Da Vinci de Roma foram cancelados quase 200 voos com destino a Copenhague, Estocolmo, Barcelona, entre outras cidades.O ministro dos Transportes, Matteo Salvini, pediu o "bom senso" dos trabalhadores em greve para "não prejudicar milhões de outros funcionários e turistas".Na Bélgica, 120 voos foram cancelados no aeroporto de Charleroi devido a uma greve de pilotos da companhia de baixo custo Ryanair.