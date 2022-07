Influencer Gustavo Tubarão está com Paralisia de Bell

O influenciador mineiro Gustavo Tubarão usou as redes sociais nesse domingo (24/7) para anunciar que está com Paralisia de Bell, causada por um vírus e que afeta a musculatura de metade da face.

Tubarão contou que tinha ido almoçar no sábado (23/7), quando sentiu algo anormal na boca e, ao se olhar no espelho, viu o lado direito do rosto paralisado. Segundo o influenciador, foram momentos aterrorizantes.

“Comecei a ter uma crise de ansiedade cabulosa, me deu um ataque de pânico porque pensei que estava sofrendo um AVC, um derrame. Chamei meu pai, fiquei desesperado”, contou.

Ele relatou ainda o receio de atrapalhar o casamento da irmã, realizado no sábado. Mas um primo médico fez um diagnóstico e o tranquilizou. “Eu estou bem. A única dor que estou sentindo é atrás da orelha direita”, disse. Segundo o Manual MSD do Ministério da Saúde, trata-se de um sintoma comum da doença.

Bom humor

Influenciador revelou ter tido crise de pânico ao perceber que o lado direito do rosto estava paralisado (foto: Gladyston Rodrigues/EM / Reprodução/instagram)

Com bom humor, o influenciador informou que a Paralisia de Bell pode ter várias causas, incluindo herpes e estresse. “E a mãe da gente vive falando: ‘quando tomar banho quente, não sai no frio, senão você vira a cara’. Pois é. Vira mesmo, gente”, brincou.

Ele também aproveitou para fazer comparações divertidas da sua paralisia com o mascote do Atlético, o Galo Doido, com um camelo e até com o personagem Rocky.

Gustavo Tubarão finalizou o vídeo dizendo que dentro de seis meses estará bem novamente.





Paralisia também atingiu Justin Bieber

No dia 7 de junho, o cantor Justin Bieber usou as redes sociais para anunciar um adiamento dos shows, por conta de seu estado de saúde. Nas imagens, ele mostra metade do rosto paralisado.





No caso do artista canadense, o diagnóstico é de síndrome Ramsay Hunt, mais rara que a Paralisia de Bell. De acordo com a literatura médica, a condição se manifesta com erupções no ouvido externo e paralisia facial periférica, devido à reativação do vírus varicela-zoster.





A síndrome Ramsay Hunt também é mais perigosa que a paralisia que acomete o brasileiro Gustavo Tubarão: somente 10% dos pacientes com paralisia facial total recuperam a função do nervo facial completa. Nos casos de paralisia parcial, o índice é de 65%.