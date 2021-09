(foto: Cleiby Trevisan/ Comedy Central)





O influenciador digital mineiro Gustavo Tubarão é o convidado especial do episódio inédito de “A culpa é da Carlota”, que vai ao ar nesta terça-feira (14/09), às 22h, no Comedy Central. Gustavo, que faz sucesso na internet com vídeos sobre a vida na roça, é recebido pelo quinteto feminino – Arianna Nutt, Bruna Louise, Carol Zoccoli, Dadá Coelho e Cris Wersom. Elas querem saber sobre o dia a dia no interior, a história do nome "Tubarão" e as gírias mais usadas aqui em Minas. Ele também fala sobre seguidores e dinheiro: "Se estivesse rico, não andaria de Pampa". O influenciar ainda participa do jogo "Fala mais", no qual, em duplas, o objetivo é adivinhar qual palavra sua parceira sorteou antes que um balão estoure. No quadro "A obra e o artista", as Carlotas veem fotos e precisam explicar o contexto. Já em "Tá de parabéns", contam histórias de festas de aniversário. No "Conspiranóias", cada uma delas defende uma conspiração.