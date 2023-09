Sorvete de chocolate com estética de fezes na privada volta a viralizar

O polêmico sorvete com estética de fezes viralizou depois que o perfil do restaurante Gordos no TikTok publicou um vídeo, em 27 de julho, mostrando alguns clientes aproveitando uma das delícias da casa.

Até o fechamento desta publicação, as imagens já haviam sido vistas quase 21 milhões de vezes apenas na rede social do estabelecimento. O item voltou a repercutir nesta semana na web. Veja:

A sobremesa foi batizada de “Third House Shit” (cocô da terceira casa, em português) e, pelo menos no Brasil, “chocou” os internautas. “O que está acontecendo com a inteligência humana?”, questionou um usuário no Instagram no último sábado (23/9). “Tive ânsia só de olhar”, escreveu outra. “Que mau gosto! Que apelação!”, avaliou um terceiro.