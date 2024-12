Raquel Kirlien

Nos últimos anos, as séries de streaming se tornaram uma parte integrante da cultura global de entretenimento. Com a comodidade de assistir conteúdos sob demanda, plataformas como Netflix têm transformado o modo como as pessoas consomem televisão. Em 2024, essa tendência continua a moldar o cenário das produções audiovisuais, trazendo novidades e novas temporadas de séries populares.

Sucessos de 2024

Um exemplo notável de série nacional que conquistou o público é "Pedaço de mim". Este melodrama, criado por Angela Chaves, se destacou com uma trama que gira em torno de Liana, personagem vivida por Juliana Paes, enfrentando a rara condição conhecida como superfecundação heteroparental. A série não só capturou a atenção dos brasileiros, mas também deixou sua marca no cenário internacional, atingindo o topo das séries mais assistidas em diversos países.

Outra produção marcante é a minissérie “Senna”, que narra a trajetória do lendário piloto Ayrton Senna. Com seis episódios, o projeto revive momentos inesquecíveis do ídolo brasileiro. A narrativa é conduzida por Gabriel Leone, que compartilha a tela com um elenco de apoio notável, incluindo Alice Wegmann e Christian Malheiros. Sob a direção de Vicente Amorim, a série oferece uma visão emocionante da vida de Senna.





Séries internacionais

No cenário internacional, diversas séries já conhecidas voltaram a encantar o público com novas temporadas. “A casa do dragão” estreou sua segunda temporada, continuando a cativar fãs de fantasia com intrigas palacianas e efeitos visuais deslumbrantes. “Emily em Paris” retornou para sua quarta temporada, mergulhando mais uma vez nos dilemas e encantos da vida parisiense.

Outras produções que merecem destaque são “Bridgerton”, na sua terceira temporada, e “Bebê Rena”, que trouxe reflexões interessantes ao abordar o tema do assédio. A série “Monstros: Irmãos Mendelez”, com uma narrativa centrada em um caso real de crime, também gerou discussões fervorosas entre os espectadores.





Estreias de 2025

Com expectativas elevadas, 2025 promete trazer continuidades de séries aclamadas como “Stranger things 5”, “The last of us”, “The White Lotus” e “Wandinha”. Porém, o ponto alto deve ser o desfecho da tão aguardada “The handmaid’s tale”, programada para ser lançada no segundo semestre pelo Hulu. Esta conclusão promete responder a várias perguntas que mantiveram os fãs à beira de seus assentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia