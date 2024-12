A causa da morte do ator foi uma sepse pulmonar após o agravamento do câncer de próstata, diagnosticado em 2019

O presidente Lula lamentou a morte de Ney Latorraca. O ator morreu na manhã desta quinta-feira (26/12), aos 80 anos, em decorrência do agravamento do câncer.





Lula destacou o currículo e o carisma de Ney. "Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro", escreveu nas redes sociais.





MORTE

A causa da morte foi uma sepse pulmonar após o agravamento do câncer de próstata, com o qual foi diagnosticado em 2019. Ney estava internado na Clínica São Vicente da Gávea, no Rio de Janeiro, há seis dias.

Ao receber o primeiro diagnóstico, Ney passou por uma cirurgia de remoção da próstata. A doença voltou em agosto deste ano, já com metástase. Houve o tratamento inicial, porém sem sucesso.





CARREIRA

Antonio Ney Latorraca nasceu em Santos, São Paulo, no dia 25 de julho de 1944. Era filho de artistas, Alfredo, cantor e crooner de boates, e Tomaza, corista.





Com apenas 6 anos, fez participações na Rádio Record. Aos 19, passou em seu primeiro teste e fez "Pluft, o Fantasminha", de Maria Clara Machado.





Durante a década de 1970, atuou em vários espetáculos, entre eles: "Hair" (1970), "Jesus Cristo Superstar" (1972), "Bodas de Sangue" (1973) e "A Mandrágora" (1975).

Paralelo à carreira de ator, trabalhou em loja de roupa feminina, foi vendedor de pedras semipreciosas e funcionário de um banco.





Ney Latorraca passou pela TV Tupi, TV Cultura, depois pela TV Record, onde trabalhou por cinco anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia