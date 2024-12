O ator Ney Latorraca morreu na manhã desta quinta-feira (26/12), aos 80 anos, em decorrência de uma sepse pulmonar, consequência do agravamento do câncer de próstata. Ele estava internado no Rio de Janeiro desde o último dia 20. O artista marcou a história da teledramaturgia brasileira com papéis icônicos, como o vampiro Vlad, de “Vamp”, e Barbosa, de “TV Pirata”.





"Ator já nasce ator. Aprendi desde pequeno que precisava representar para sobreviver. Sempre fui uma criança diferente das outras: às vezes, eu tinha que dormir cedo porque não havia o que comer em casa. Então, até hoje, para mim, estou no lucro", declarou ao projeto Memória Globo.

Ney Latorraca nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, em 25 de julho de 1944. A arte já estava no sangue: o pai, Alfredo, era cantor de boates, e a mãe, Tomaza, corista. Quando criança, montou com colegas da escola a banda Eldorado, em que era líder e vocalista.





Mas, aos 19 anos, descobriu a verdadeira vocação: ser ator. A estreia no teatro foi em 1964, em “Pluft, o fantasminha”, encenada na escola onde estudava. O sucesso foi tanto que a peça ganhou fama em toda a cidade.





Pouco tempo depois, Ney se mudou para São Paulo, onde participou da peça "Reportagem de um tempo mau". No entanto, a obra não chegou a estrear, foi censurada pela ditadura militar. Alguns membros do elenco chegaram a ser presos.

O episódio mexeu com Ney, que voltou para Santos completamente arrasado. De volta à cidade natal, estudou na Escola de Arte Dramática e participou de algumas peças locais. Em 1969, fez sua estreia na TV, em "Super plá", da TV Tupi. No mesmo ano, se lançou no cinema em "Audácia, a fúria dos trópicos".





Na sequência, passou pela TV Cultura e na TV Record, até estrear na Rede Globo em 1975. Seu primeiro trabalho na emissora do plim plim foi na novela "Escalada", de Lauro César Muniz. No elenco, nomes como Tarcísio Meira e Susana Vieira.





Em 1980, fez história na TV brasileira ao interpretar a primeira cena de um estupro em uma novela das oito, ao lado de Vera Fischer. O folhetim era "Coração alado".







Já em 1980, fez uma breve passagem pelo SBT, onde atuou na novela "Brasileiras e brasileiros". Ele voltou à Globo no ano seguinte, onde viveu um de seus personagens mais famosos: o vampiro Vlad.









Anos depois, viveu Barbosa, em "TV Pirata" (1988), um dos personagens mais famosos do humorístico. Ao todo, Ney Latorraca atuou em 18 novelas, seis minisséries e oito seriados. Além de 23 filmes e 13 peças de teatro.









Sua última participação na TV foi no seriado "A Grande Família", em 2011. Seu último trabalho foi no teatro, onde passou, junto de Marco Nanini, 11 anos em cartaz com a peça "O Mistério da Irma Vap", dirigida por Marília Pêra (1943-2015).