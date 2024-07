Susana Vieira revelou estar namorando de forma virtual. A atriz abriu o jogo a respeito da sua vida amorosa e ainda contou que não quer dormir acompanhada, prefere ir pra cama sozinha. Na conversa, a atriz também falou que prefere manter o relacionamento misterioso de forma privada, para evitar a pressão da imprensa.





“Agora estou com namoros virtuais. Não quero mais [que fique tudo] aparente, não quero que a imprensa me fotografe [com o namorado]. Isso é o que importa. E também durmo sozinha. Não suporto ninguém me esquentando”, declarou em entrevista ao programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!.





“Eu detesto dormir de conchinha. Eu adoro dormir sozinha, porque eu sou esquentada”, explicou durante o evento de lançamento do livro “Meu Passado me Perdoa”, de Aguinaldo Silva.