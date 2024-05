RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Susana Vieira, 81, lançou sua biografia na noite desta terça-feira, com amigos famosos e muitos fãs, em uma livraria da Zona Sul do Rio.





Susana estava radiante ao ver a livraria lotada -a fila para fotos e autógrafos chegava há mais de duas horas. "'Senhora do Meu Destino' também é assinado por Mauro Alencar e traz momentos marcantes dos 60 anos de carreira da veterana. Nome referencia a um dos papéis mais marcantes de Susana na novela da Globo.





"O livro terminou em 2022, então não incluí o ano de 2023, que foi difícil, e o ano de 2024. Eu poderia continuar contando coisas, como minha saúde, que está bem. Me disseram que minha doença, uma leucemia, está em remissão. Nem sabia o que isso significava. É uma sensação maravilhosa. Eu estou bem de saúde", disse Susana Vieira.





Sincerona e sem papas na língua, ela disse que tinha medo de ninguém ir, mas recebeu muitos famosos. Carolina Dieckmann, Maitê Proença, Arlete Salles, Mateus Solano, Amora Mautner, Maria Ribeiro, Leona Cavalli e Rayssa Bratillieri passaram por lá.





"Susana inspira a carreira de todo o mundo. É bonita uma amizade que segue no amor e na admiração? A vida vem encarregada de problemas, mas a Susana lida com eles e dá um jeito rápido de sair de lugares ruins para poder brilhar", disse Maitê Proença.





"Não podia faltar a essa celebração de vida. Ela merece. Uma amiga de muitos anos. Somos muito parecidas e 'fogueteiras'. Amamos a vida", disse Arlete Salles.





Da lista, apenas Mateus Solano não "furou" fila e aguardou até o final dela -os dois foram mãe e filho na novela "Amor à Vida". Eles trocaram selinho em frente às câmeras. Cena também aconteceu horas antes entre Susana e Carol Dieckmann.





"Muito carinho. É uma relação que não tem como acabar porque foi muito forte o que a gente viveu em 'Amor à Vida'. De lá até hoje, a gente sempre manteve contato. Sempre com muito amor, carinho e gentileza", disse Mateus Solano.





Após horas de autógrafos, ela pausou o andamento da fila por poucos minutos para falar com a impressa. Susana deu show de simpatia e foi até o público para explicar. "Ai, tô sentindo uma caibra", disse após assinar centenas de livros sem tirar o sorriso do rosto. "Gente, vou pausar aqui para dar uma entrevista, mas eu já volto para atender todos vocês."





O QUE MAIS DISSE SUSANA





A atriz está feliz após renovar com a Globo, onde quer trabalhar até morrer -e reforça ter contrato vitalício com o canal carioca. "Eu tô bem na Globo. Eu tenho esse contrato. Eles vão me escalar o problema é deles, porque eu sou maravilhosa."





Contrato é vitalício ou tem validade de três anos? "Você acha que eu vou viver três anos. Vitalício é até quando a pessoa morre. Você acha que eu tô com cara de morrer? Só se for atropelada aqui? Eu não faço o menor plano de morrer."





O que Susana ainda quer fazer aos 80? "Quero escrever crônicas. Quero escrever sobre o governo, mas se for para falar do Brasil vou ter que sair do país. Também quero falar das dificuldades de ser mulher"





Namorado novo? "Estou namorando on-line. Ele mora em São Paulo e está uma delícia assim".