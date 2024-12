Ney Latorraca, de 80 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (26) por sepse pulmonar, após o agravamento do câncer de próstata

Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos nesta quinta-feira (26), será velado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (27).





Público vai poder se despedir do ícone da teledramaturgia em cerimônia que acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, região central da cidade. Cerimônia vai acontecer das 10h30 às 13h30





Na sequência, às 15h, o corpo será levado para cremação. Essa etapa será restrita à família.





HISTÓRICO DE SAÚDE





A causa da morte foi uma sepse pulmonar após o agravamento do câncer de próstata, com o qual foi diagnosticado em 2019.





Ao receber o primeiro diagnóstico, Ney passou por uma cirurgia de remoção da próstata. A doença voltou em agosto deste ano, já com metástase. Houve o tratamento inicial, porém sem sucesso.





CARREIRA





Antonio Ney Latorraca nasceu em Santos, São Paulo, no dia 25 de julho de 1944. Era filho de artistas, Alfredo, cantor e crooner de boates, e Tomaza, corista.





Com apenas 6 anos, fez participações na Rádio Record. Aos 19, passou em seu primeiro teste e fez "Pluft, o Fantasminha", de Maria Clara Machado.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Durante a década de 1970, atuou em vários espetáculos, entre eles: "Hair" (1970), "Jesus Cristo Superstar" (1972), "Bodas de Sangue" (1973) e "A Mandrágora" (1975).





Paralelo à carreira de ator, trabalhou em loja de roupa feminina, foi vendedor de pedras semipreciosas e funcionário de um banco. Ney Latorraca passou pela TV Tupi, TV Cultura, depois pela TV Record, onde trabalhou por cinco anos.