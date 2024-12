Nesta quarta-feira (25/12), os estúdios Disney divulgaram o segundo teaser do filme "Branca de Neve", que estreia nos cinemas em 20 de março de 2025.

A prévia apresenta nova música que integra a trilha sonora do longa, "Um desejo em mim". No original, intitulada "Waiting on a wish", a canção foi composta pela dupla Benj Pasek e Justin Paul, conhecidos por trabalhos como a trilha sonora de "La La Land" (2016), vencedor de várias categorias do Oscar, e "O rei do show" (2017).

O teaser apresenta cenas da infância da princesa Branca de Neve, interpretada por Rachel Zegler (Jogos Vorazes – A cantiga dos pássaros e das serpentes), quando os pais ainda estavam vivos. Na música, a princesa expressa seu anseio por liberdade.





Assista:

Além de Rachel Zegler, fazem parte do elenco a atriz Gal Gadot (Mulher-Maravilha), no papel de Rainha Má, e Andrew Burnap, que dará vida a Jonathan, provável interesse romântico da princesa.

