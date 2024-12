O cantor e compositor Roberto Carlos, 83 anos, perdeu a paciência com fotógrafos que se aglomeravam em frente ao palco do show na Praia do Pina, em Recife (PE), nesta quinta-feira (26/12).

O Rei notou uma falta de organização no espaço dedicado à imprensa, que atrapalhava a vista do público, e tratou de dar uma bronca nos profissionais. “Vocês podem desocupar e pararem de se reunir aí na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, senão a gente não continua esse show”, esbravejou o cantor.

A organização do evento havia dado instruções sobre os registros serem permitidos apenas durante a execução da primeira música, contudo, alguns fotógrafos não seguiram essa orientação e continuaram a tirar fotos enquanto o cantor se apresentava. Roberto Carlos, então, ameaçou parar de cantar.

O artista dirigiu-se diretamente à equipe e fez o pedido em tom firme: “Vocês podem fazer parar (de estar) na frente do palco, por favor saiam daí! Se não eu não continuo esse show.”

A situação gerou desconforto no público, mas o show seguiu normalmente depois da saída dos fotógrafos. O evento, parte da programação de réveillon da cidade, atraiu mais de 200 mil pessoas em uma megaestrutura montada à beira-mar.