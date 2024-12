Calita Franciele Miranda, de 22 anos, eleita Miss Universe Mato Grosso 2024, revelou estar namorando o cantor Amado Batista, de 73 anos. A modelo usou o stories no Instagram para acabar com as especulações que circulavam na internet.





“Chega de mistério. Sim, gente, é verdade. Estou namorando e apaixonada”, declarou. Em tom descontraído, Calita também comentou sobre a repercussão: “Eu sei que são muitos seguidores novos chegando”.





Amado Batista confirmou o romance em entrevista ao programa The Noite, de Danilo Gentili, mas evitou mencionar o nome da miss. “A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é?”, afirmou o cantor.





Os rumores começaram após o casal ser visto junto em um bar de Goiânia (GO). A cantora Roberta Miranda chegou a comentar sobre o relacionamento, elogiando Calita e revelando que já conhecia a modelo.





Calita, que representou sua cidade natal, Campinápolis, no Miss Universe Mato Grosso, destacou seu orgulho pelas raízes indígenas. “Sou de descendência indígena e tenho orgulho do meu povo. Cresci em uma terra cheia de cultura e diversidade. Campinápolis é uma cidade onde 55,07% da população é indígena”, escreveu em redes sociais.





Apesar de ser uma das favoritas, Calita não conquistou o título nacional, que ficou com a pernambucana Luana Cavalcante.