A Campanha de Popularização do Teatro e da Dança inicia nesta sexta-feira (3/1) a 50ª edição, orgulhosa de sua história. “A gente sabe que essa marca não é para qualquer um”, diz Dilson Mayron, coordenador-geral da Campanha, que é promovida pelo Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc).



Envolvido com a iniciativa desde 1979, Mayron destaca seu caráter inclusivo e democrático. “Todos os espetáculos podem participar, independentemente de qualquer coisa, e quem escolhe se é bom é apenas o público.”



A Campanha segue até 16 de fevereiro na capital mineira e terá uma edição especial em Juiz de Fora, em agosto. Como de costume, o evento aproveita o período de férias, quando os espetáculos se tornam mais escassos e o público mais disponível, para oferecer espetáculos a preços acessíveis.



Participam neste ano 195 espetáculos, marcando um aumento expressivo em relação a 2024, que contou com 116 montagens. Participam pela primeira vez da Campanha 67 peças, sendo 37 adultas, 25 infantis e cinco de dança. As apresentações serão realizadas em todos os teatros de Belo Horizonte, com exceção do CCBB-BH. A Fundação Clóvis Salgado irá abrigar o maior número de espetáculos.



Três comédias veteranas na promoção marcarão presença mais uma vez: “Acredite, um espírito baixou em mim”, com Ilvio Amaral e Maurício Canguçu como protagonistas; “Como sobreviver em festas e recepções com o buffet escasso”, de Carlos Nunes; e “Nas ondas do rádio”, dirigido por Pádua Teixeira.



O valor dos ingressos é o mesmo do ano passado – R$ 25. As entradas estão à venda nos Postos Sinparc localizados no Shopping Cidade (piso GG), no Teatro do Pátio Savassi e no Shopping Monte Carmo, em Betim.

Com 30 participações na Campanha, o grupo Galpão apresenta neste ano "Cabaré Coragem" Cris Granato / Divulgação



Grupo Galpão

Entre as novidades, está o espetáculo “Cabaré Coragem”, do Grupo Galpão, que se apresenta nos dias 31 de janeiro e 1° de fevereiro, às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. O Galpão marcou presença em mais de 30 edições da Campanha.



“Nós achamos esse movimento fundamental para a criação de um público. A gente sabe que durante essa época da Campanha a população de Belo Horizonte e até de outros estados enche os espetáculos. Então é muito importante o papel dela para os artistas”, comenta Júlio Maciel, que assina a direção de “Cabaré Coragem”.



O musical do Galpão estreou em Belo Horizonte em junho de 2023. O cabaré Coragem do título abriga uma sucessão de apresentações de artistas experientes, que desnudam também sua relação com Madame, a dona do espaço, interpretada por Teuda Bara.



“Falamos muito sobre o perigo do fascismo também, que é uma coisa que ronda a gente desde o último governo. Apesar de agora estarmos em uma outra fase, esse perigo ainda ronda não só o Brasil como o mundo inteiro. A relação da Madame é uma fonte importante para tratar dessas questões na peça”, comenta Maciel.



Criação coletiva

Devido à temática do espetáculo, que introduz personagens com diferentes veias artísticas, o processo criativo dos números apresentados foi amplamente coletivo. Com o incentivo do diretor e a supervisão de dramaturgia de Vinícius de Souza, cada integrante do espetáculo foi instigado a desenvolver a própria performance, como se estivesse escolhendo algo para apresentar no cabaré.



“Junto com o Luiz Rocha (diretor musical), a gente começou a levantar as músicas. Depois disso, pensamos nos números que a gente achava que tinham a ver com a ideia de um cabaré. Desde o início, fizemos várias experimentações na nossa sede. Durante quase um ano, de tempos em tempos, abrimos os ensaios para amigos e convidados assistirem um pouco esses números, e então a gente foi finalizando”, explica Maciel.



CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA

Desta sexta-feira (3/1) a 16/2, em todos os teatros de Belo Horizonte, com exceção do CCBB-BH. Programação completa e mais informações no site Vá Ao Teatro. Ingressos: R$ 25, à venda nos Postos Sinparc, localizados no piso GG do Shopping Cidade (Rua dos Tupis, 337 - Centro), no Teatro do Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061 - São Pedro) e no Shopping Monte Carmo (Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1.119 - Ingá Alto, Betim). A compra de ingressos pela internet e nas bilheterias dos teatros está sujeita ao aumento do valor.



