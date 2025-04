Mulher diz que Elon Musk ofereceu R$ 88 milhões para guardar segredo

O empresário Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, está no centro de uma nova polêmica envolvendo sua vida pessoal. De acordo com reportagem do The Wall Street Journal, ele teria oferecido US$ 15 milhões (R$ 87 milhões) à influenciadora conservadora Ashley St Clair, de 26 anos, para manter em segredo o nascimento de um suposto filho dos dois. Além da quantia inicial, o acordo previa o pagamento de US$ 100 mil (R$ 580 mil) mensais até que a criança completasse 21 anos, com cláusulas rígidas de confidencialidade.

Segundo os documentos revelados pelo jornal, Jared Birchall, assessor de confiança de Musk, teria informado a St Clair que o acordo proposto era semelhante aos firmados com outras mães dos filhos do bilionário. A proposta incluía exigências incomuns, como o parto por cesariana - supostamente para favorecer o desenvolvimento cerebral do bebê - e a ausência do nome do pai na certidão de nascimento.

A mulher, que já trabalhou no site satírico conservador The Babylon Bee, afirma ter aceitado inicialmente as condições, mas decidiu entrar na Justiça após o nascimento do bebê, que atualmente tem cinco meses.

Ela alega que Musk é o pai da criança e que não manteve relações com nenhum outro homem durante o período da concepção. Um teste de DNA indicou 99,9999% de probabilidade de paternidade.

Acordos "necessários"

Em dezembro, Birchall teria dito a St Clair, por telefone, que acordos como esse eram "necessários" para evitar problemas com pessoas "mentalmente instáveis", que poderiam voltar atrás em promessas após receberem grandes quantias.

Além desse caso, a reportagem menciona outra suposta tentativa do CEO de expandir sua família. Ele teria convidado St Clair a se mudar para um "complexo" em Austin, Texas, onde desejava reunir seus filhos.

O bilionário, que tem pelo menos 14 filhos com quatro mulheres diferentes, teria confirmado em março o nascimento de mais um filho, Seldon Lycurgus, seu quarto com a executiva Shivon Zilis, da Neuralink.

Outro episódio citado envolve a influenciadora de criptomoedas Tiffany Fong, no qual ele teria enviado uma mensagem direta perguntando se ela gostaria de ter um filho com ele. Ao recusar, Fong afirma que seus ganhos na plataforma X, onde havia começado a lucrar com engajamento, despencaram drasticamente. O empresário teria deixado de segui-la após descobrir que ela havia contado a terceiros sobre a proposta.

No mês passado, Elon Musk comentou o caso publicamente, dizendo: "Não sei se a criança é minha ou não, mas não sou contra descobrir. Nenhuma ordem judicial é necessária".



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino