SpaceX registra imagens inéditas da região polar da Terra: ‘Branco puro’

Os primeiros astronautas a orbitar a região polar da Terra divulgaram imagens impressionantes do "branco puro" que domina a região. Eles fazem parte de uma missão histórica da SpaceX – a primeira viagem tripulada aos polos terrestres.

O vídeo de tirar o fôlego foi feito nessa quarta-feira (2/4) e mostra a paisagem coberta de neve da Antártida, enquanto a tripulação do foguete admirava o cenário tranquilo a 460 km acima do continente mais ao sul e menos populoso do mundo.

"Olá, Antártida. Ao contrário do previsto anteriormente, de 460 km acima, é apenas branco puro, nenhuma atividade humana é visível", escreveu o chinês Chun Wang, um dos membros da tripulação, no X, junto a um vídeo de seis minutos em que é possível ver a paisagem.

Em um ponto do vídeo, Wang colocou seus pés cobertos de meias na janela da cúpula da nave espacial e começou a andar para cima e para baixo com a terra ao fundo. "Nós chamamos isso de caminhada espacial", brincou, arrancando risadas dos companheiros da missão.

A tripulação também compartilhou outro vídeo na terça-feira, mostrando como era a paisagem. O fundador da SpaceX, Elon Musk, elogiou os exploradores espaciais nas redes sociais como "os primeiros astronautas a orbitar os polos".

A expedição chama atenção, porque uma viagem para os polos terrestres requer muito mais combustível do que as rotas de voo usuais que seguem mais perto do equador. A missão, chamada Fram2, terá como objetivo circundar a Terra em uma trajetória que é exatamente 90 graus em relação ao equador, dando aos passageiros uma visão perfeita dos Polos Norte e Sul que nunca tinham sido visitados por astronautas.

Além disso, toda a tripulação é civil e nenhum dos passageiros tinha estado no espaço antes. "A viagem para a órbita foi muito mais suave do que eu esperava", disse Wang, que financiou a missão, em um post nas redes sociais.

Wang relatou que as primeiras horas em órbita fizeram com que a tripulação experimentasse uma onda desconfortável de náusea e vômito. No entanto, poucas horas depois, ele contou que se sentia "completamente revigorado".

Além de Chun Wang, a tripulação inclui o comandante do veículo Jannicke Mikkelsen, da Noruega; o piloto da missão Rabea Rogge, da Alemanha; e o oficial médico da missão Eric Philips, da Austrália; todos escolhidos a dedo pelo bilionário para realizar suas ambições de vida e curiosidade pelas regiões polares.

A espaçonave voará ao redor do globo por três a cinco dias, com a tripulação pronta para completar 22 experimentos científicos relacionados à fisiologia humana em órbita para pesquisadores na Terra. Eles devem pousar na costa da Califórnia no final da semana.