SpaceX sofre revés com nova perda da 2ª etapa do foguete Starship

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, realizou nesta quinta-feira (6) o oitavo voo de teste de seu megafoguete Starship, com o retorno bem-sucedido do propulsor, mas perdeu contato com a etapa superior pela segunda vez consecutiva, o que supõe um revés para a empresa aeroespacial.

Minutos depois da decolagem e da separação da etapa de propulsão, o vídeo ao vivo transmitido pela companhia mostrou como a parte superior da nave avançava sem controle e o seu sinal foi perdido pouco depois.

"Posso confirmar que perdemos o contato com a nave. Infelizmente, isso também ocorreu na última vez", disse o funcionário da SpaceX Dan Huot, ao se referir ao voo de teste anterior realizado em janeiro, que causou uma chuva de destroços sobre o Caribe por uma explosão do aparelho.

O incidente mais recente pode alimentar dúvidas sobre a atenção que Musk dedica à sua empresa espacial, já que o homem mais rico do mundo esteve em Washington nas últimas semanas liderando a comissão responsável pelos cortes federais, conhecida pela sigla DOGE, em inglês, no governo do presidente Donald Trump.

Seu trabalho como assessor do presidente republicano também provocou maior escrutínio sobre sua possível influência no programa espacial do governo.

O Starship, o maior e mais potente foguete do mundo, decolou com sucesso da base da SpaceX em Boca Chica, Texas, pouco depois das 17h30 locais (20h30 em Brasília).

Este era o oitavo voo de teste da missão orbital do aparelho – até agora não tripulado – e o primeiro desde a sua dramática explosão sobre o Caribe.

Apesar da nova perda de contato com a etapa superior do megafoguete, a SpaceX conseguiu fazer o gigante propulsor retornar à torre de lançamento, uma façanha técnica que a companhia já realizou três vezes.

Cerca de 40 minutos depois da decolagem, a SpaceX encerrou sua transmissão sem que se soubesse o destino da etapa perdida.

- 'Investigação de falhas' -

Com 123 metros de altura no total, cerca de 30 metros mais alto que a Estátua da Liberdade em Nova York, o megafoguete foi desenvolvido para ser totalmente reutilizável e é uma peça-chave na visão de Musk de levar a humanidade à colonização de Marte.

A agência espacial americana Nasa espera uma versão modificada desta nave, como módulo de alunissagem, para seu programa Artemis, com o qual busca levar astronautas novamente à Lua nesta década.

A agência de aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) manteve em Terra o Starship depois de seu voo-teste de 16 de janeiro, quando a explosão da nave causou a chuva de destroços no mar, o que levou a uma operação de limpeza urgente sobre o território das Ilhas Turcas e Caicos.

Na última sexta-feira, a FAA anunciou que o Starship poderia proceder com seu voo-teste seguinte, antes que a agência finalizasse sua revisão da "investigação de falhas" da SpaceX.

Durante o mandato de Joe Biden, Musk acusou a FAA de um escrutínio excessivo sobre a SpaceX por questões ambientais e de segurança.

cha/vla/arm/cjc/arm/rpr