Homem é flagrado fumando vape durante voo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um passageiro foi flagrado fumando um cigarro eletrônico em um voo no último dia 27 de março. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o homem na classe executiva escondendo o vape sob uma almofada entre cada tragada.

O flagra aconteceu em um voo da empresa Garuda Indonesia, que ia de Jacarta para Medan, ambas na Indonésia. De acordo com a companhia aérea, o passageiro recebeu dois avisos verbais da tripulação de cabine para parar de fumar no voo, mas ele continuou mesmo assim.

No vídeo, é possível ver o homem levantando o cigarro eletrônico até os lábios, colocando o vape embaixo de uma almofada vermelha em seu colo. Ele exala a fumaça pelas narinas, antes de repetir o processo.

As imagens ainda mostram o passageiro sendo confrontado pela segurança do aeroporto e policiais ao sair do avião. De acordo com a companhia aérea, a tripulação do voo informou a segurança do Aeroporto Internacional de Kualanamu, e o suspeito foi detido ao pousar.

“Anteriormente, a tripulação de voo havia realizado os procedimentos aplicáveis relacionados ao tratamento inicial de passageiros pegos usando cigarros eletrônicos. 'O procedimento foi na forma de uma advertência verbal que foi realizada duas vezes referindo-se às disposições sobre passageiros perturbadores. Os passageiros em questão foram imediatamente recolhidos pela equipe de segurança da aviação na chegada ao Aeroporto de Kualanamu para procedimentos de investigação adicionais”, declarou a companhia aérea.

A empresa ainda salientou que fumar a bordo, incluindo o uso de cigarros eletrônicos e vapes, é uma “violação séria dos regulamentos de aviação, tanto nacional quanto internacionalmente”. Em comunicado, a Garuda Indonesia afirmou ter uma tolerância zero a tal comportamento e que está tomando “ações firmes” contra o passageiro.

"Lamentamos profundamente o incidente, a Garuda Indonesia confirma que estamos totalmente comprometidos em manter todos os aspectos da segurança, proteção e conforto do voo de acordo com os regulamentos aplicáveis da aviação civil”, finalizou.