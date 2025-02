Vídeo do 'comissário divertido' viraliza após sua morte em acidente aéreo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Dias depois de o governo americano confirmar a morte de todos os tripulantes das aeronaves envolvidas na colisão entre um avião da American Airlines e um helicóptero militar, em Washington, nos Estados Unidos, um vídeo do comissário de bordo Ian Epstein viralizou. Ele era um dos membros da equipe de bordo do voo 5342, que caiu na madrugada de quinta-feira (30/1). Nas imagens, ele aparece descontraindo os passageiros pouco antes de um voo decolar.

NOW: Video emerges of American Airlines flight attendant Ian Epstein who lost his life on the Flight 5342 crash near DCA airport in Washington, DC. #aa #airline #crash pic.twitter.com/oL051TOss9 — NOW Stream - News, Politics, Sports, Tech (@NowStreamHQ) January 31, 2025





"Se divirtam e lembrem-se do quão importantes vocês são”, diz o homem, que tinha 53 anos, no vídeo. Ele também aparece dançando no corredor do avião. A gravação foi feita por um passageiro, que lamentou a morte de Epstein. “Descanse em paz, Ian Epstein. O mundo da aviação vai sentir falta da sua alegria e do seu espírito divertido”, escreveu.

A gravação viralizou e emocionou internautas. "Ian fazia os passageiros se sentirem na primeira classe, mesmo quando estavam na última fileira", comentou um usuário em uma publicação destacando sua irreverência.

Segundo o Daily Mail, Epstein era lembrado por amigos e familiares como alguém que "fazia amigos por onde passava". “Sabemos que a razão pela qual temos empregos é porque vocês estão voando. Nós amamos vocês, nós os apreciamos — disse Epstein em outro momento de diversão. "Temos regras no meu avião, então certifique-se de segui-las o tempo todo. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de haver um pingo de desânimo ou reclamação neste avião. Fui comediante por 27 anos. Passei 14 anos como dublê em Hollywood, e é por isso que minha cabeça tem esse formato. Você não pode tirar sarro da minha cabeça”, declarou Epstein em outro momento.

O acidente também vitimou a comissária de bordo Danasia Elder, de 34 anos. Ela deixou o marido e dois filhos.

O avião da American Airlines decolou na manhã de quarta-feira de Wichita, Kansas, com destino a Washington, onde estava programado para pousar à noite. Havia 64 pessoas a bordo – 60 passageiros e quatro tripulantes. A aeronave colidiu com um helicóptero do Exército dos EUA, que transportava três militares. Os destroços do avião e do helicóptero caírem no Rio Potomac.

Até o momento, 41 corpos foram recuperados do rio, onde as águas turvas e a baixa visibilidade dificultam as buscas.

A colisão foi registrada em vídeo e mostra o momento exato em que uma bola de fogo se forma no céu antes de cair no rio. Um áudio obtido pela CNN revela que, momentos antes da tragédia, o piloto do helicóptero avistou o avião comercial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O impacto partiu a aeronave em vários pedaços, que afundaram metros abaixo da superfície. Já o helicóptero caiu de cabeça para baixo na água.