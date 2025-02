Casa Branca acusa governo do México de fornecer 'refúgios seguros' a traficantes

A Casa Branca acusou, neste sábado (1º), o governo do México de ter fornecido "refúgios seguros para que os cartéis se dediquem à fabricação e ao transporte" de drogas.

Esses entorpecentes "provocaram a morte por overdose de centenas de milhares de vítimas americanas", afirmou em comunicado, no qual acusa o governo mexicano de ter "uma aliança intolerável" com os cartéis do narcotráfico.

