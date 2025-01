Vídeos mostram novos ângulos do acidente com avião e helicóptero nos EUA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Foram divulgadas, nesta sexta-feira (31/1), novas imagens do acidente entre um avião da American Airlines e um helicóptero militar próximo ao Aeroporto Nacional Ronald Reagan, perto de Washington, nos Estados Unidos. Os vídeos exibidos pela CNN mostram novos ângulos da colisão e dão dimensão da tragédia. O acidente, na madrugada de quinta-feira, deixou pelo menos 67 mortos.

Nos vídeos, é possível ver o jato voando sobre o Rio Potomac, quando aparece o helicóptero. Em poucos segundos, ele atinge o avião e causa uma explosão. O avião de passageiros gira e cai no rio. O helicóptero também despenca em seguida.

Em outras imagens, uma família passa pela Base Conjunta Anacostia-Bolling no momento do impacto. A colisão aparece como um clarão alaranjado no céu. Em seguida, vários fragmentos do avião caem no chão.

A família disse à emissora de TV CNN que preferiu permanecer anônima devido ao trauma causado pelo incidente. Eles disseram que estavam “rezando pelas famílias das vítimas e pelos socorristas” e expressaram esperança de que a gravação “contribua para a investigação”.

O voo 5342 da American Airlines decolou na manhã de quarta-feira de Wichita, Kansas, com destino a Washington, onde estava programado para pousar à noite. O helicóptero transportava três soldados em um voo de treinamento.

Minutos antes do pouso, os controladores de tráfego aéreo do aeroporto pediram que o avião pousasse na pista 33. Ao mesmo tempo, um controlador de voo perguntou ao helicóptero se ele viu o avião se aproximando, pedindo para que a aeronave passasse por trás do jato. Segundos depois, eles colidiram no ar.