'Elton John AIDS Foundation' rotulada como 'indesejável' na Rússia

A organização Elton John AIDS Foundation, que combate a aids no mundo todo há mais de 30 anos, foi classificada como "indesejável" na Rússia, anunciou a Procuradoria-Geral da Rússia nesta quinta-feira (3).

O status de "indesejável" força as organizações afetadas a fecharem. Além disso, os russos que trabalham para elas, as financiam ou colaboram com elas podem ser processados.

Fundada em 1992 pela estrela do pop Elton John, esta organização "tem como objetivo apoiar associações de prevenção e combate à aids entre os grupos mais vulneráveis (pessoas LGBTQIA+, dependentes químicos), assim como combater a discriminação (...) contra pessoas infectadas pelo HIV", afirmou a Procuradoria em nota.

No entanto, afirmou que está "muito mais focada em promover relações sexuais não tradicionais, modelos familiares ocidentais e redesignação de gênero", diz o comunicado.

A Procuradoria acusa a Elton John AIDS Foundation de ter "uma atitude negativa em relação à política de países que defendem valores espirituais e morais tradicionais" e de "participar de uma campanha de difamação da Rússia realizada pelo Ocidente" desde o início da operação russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A organização também "coopera estreitamente com ONGs classificadas como agentes estrangeiros" na Rússia, disse o comunicado.

O presidente russo, Vladimir Putin, vê seu país como um defensor dos valores "tradicionais", em contraste com o que ele vê como o "declínio" moral do Ocidente devido à sua tolerância às pessoas LGBTQIA+.

A Suprema Corte Russa proibiu o "movimento internacional LGBT" no final de 2023 por "extremismo".

Em 2023, foi aprovada uma lei que proíbe transições de gênero e proíbe as pessoas transgênero de adotar crianças.

A Rússia compilou pela primeira vez uma lista de organizações "indesejáveis" em 2015. A lista agora inclui 213 instituições.

