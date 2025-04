Doutorando é condenado por estuprar 10 mulheres; outras 23 denunciam abusos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Vinte e três mulheres apresentaram denúncias de abuso sexual contra o estudante chinês Zhenhao Zou, de 28 anos. Ele foi condenado no mês passado por drogar e estuprar dez mulheres no Reino Unido e na China.

As vítimas moram em diversas partes do mundo, de acordo com um comunicado emitido pela Polícia de Londres. As autoridades acreditam que Zou pode ter abusado de mais de 50 mulheres, com base em centenas de vídeos que ele mantinha armazenados em seus dispositivos.

Zou era doutorando na University College London entre 2019 e 2024. De acordo com depoimento no tribunal, ele conhecia mulheres em aplicativos de namoro e plataformas on-line, atraía as vítimas para seu apartamento e as estuprava. Ele tinha preferência por estudantes chinesas que moravam em Londres. Algumas vítimas dizem que o conheceram em festas e eventos acadêmicos.

Zou foi condenado, no último dia 5 de março, por 10 acusações de estupro, além de crimes relacionados à posse de drogas destinadas a agressão sexual, voyeurismo e posse de pornografia extrema. Mas a polícia acredita que, como muitas vítimas foram drogadas, algumas delas não sabem que foram abusadas. Após a condenação, a polícia pede para que mais vítimas do doutorando se manifestem.

Zou foi preso em janeiro de 2024. Desde então, os investigadores descobriram vídeos em que ele aparece agredindo e estuprando mulheres. As imagens permitiram aos agentes identificar um padrão nos crimes. Ao levar as vítimas para sua casa, Zou oferecia a elas uma bebida adulterada com butanodiol, conhecida como a “droga do estupro”.

Com as mulheres inconscientes, ele partia para as agressões. Os rostos das mulheres normalmente eram ocultos ou desfocados, o que dificultou a identificação das vítimas. Mas Zou costumava guardar “lembranças” delas, como joias e roupas.

As autoridades acreditam que o chinês usava o mesmo modus operandi quando morava na China. As polícias do Reino Unido e a chinesa se uniram para localizar as vítimas.

Antes de se mudar para Londres, Zou estudou na Queen’s University, em Belfast, na Irlanda do Norte. Mas não foi informado se há relatos de crimes no país.

“Zhenhao Zou é um predador sexual perigoso e prolífico, que manipulava e drogava mulheres para atacá-las da maneira mais covarde possível. Os agentes acreditam que ainda há mais vítimas sobreviventes a serem identificadas”, disse Kevin Southworth, comandante da Polícia Metropolitana, em comunicado emitido hoje.

Mesmo condenado, a sentença de Zou ainda não foi proferida. Ele deve voltar ao tribunal em 19 de junho para saber qual será sua pena.