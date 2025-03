Professora é acusada de abusar sexualmente de alunos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Brittany Fortinberry, uma ex-professora substituta em Indiana, nos Estados Unidos, foi presa nessa quinta-feira (20/3), por molestar pelo menso 10 alunos em 2023 e 2024. A mulher de 31 anos está sendo acusada de má conduta sexual, disseminação de material prejudicial a menores e contribuição para a delinquência de um menor quando lecionava em duas escolas do Metropolitan School District (MSD) de Martinsville, o sistema de ensino do distrito.

Depois de ter sido presa, mais alunos se apresentaram para relatar que a professora também abusou deles, segundo publicou o USA Today. "À medida que os alunos se apresentaram para discutir que sentiam que poderiam ter sido vítimas, encaminhamos suas informações ao detetive do Departamento do Xerife do Condado de Morgan que cuida do caso", declarou o chefe de política Chris Wright.

Anteriormente, Fortinberry trabalhou na Eminence High School, onde teria dado aulas para algumas de suas vítimas. Um porta-voz de Martinsville informou que a professora deixou o cargo em janeiro de 2024, mas que sem qualquer relação com as "alegações de má conduta sexual".

"O MSD de Martinsville está ciente de sérias alegações contra um ex-funcionário. O Distrito está cooperando totalmente com a polícia e continua comprometido com um ambiente de aprendizagem seguro para os alunos”, informou, em nota.

De acordo com o distrito, é feita uma avaliação completa dos antecedentes criminais durante o processo de contratações. "A segurança dos alunos é a prioridade número um", afirmou, pedindo para que os alunos e as famílias relatem quaisquer preocupações relativas ao caso.

Vítimas de 13 e 14 anos

De acordo com jornais locais, as vítimas tinham entre 13 e 14 anos na época dos crimes. Em um caso, a professora é acusada de enviar mensagens e fotos eróticas, drogar, molestar e tomar banho com um garoto durante uma viagem. Brittany teria mandado mensagens para outros alunos dizendo que "sonhava" em fazer sexo com eles.

Outra acusação foi feita por um aluno de 13 anos, que relatou que a mulher levou ele e mais dois amigos para comprar roupas, antes de levá-los de volta para sua casa. Segundo o garoto, ela chegou a ligar para os pais das crianças para pedir para que eles dormissem em sua casa. Depois, deu alucinóginos para o trio e sugeriu que eles fizessem sexo grupal, em que os meninos usariam uma máscara do filme “Pânico” durante o ato.

A acusação ainda diz que a professora ameaçou se matar caso os alunos contassem o que havia acontecido.

Brittany Fortinberry deve comparecer ao tribunal no próximo dia 3 de abril para audiência de fiança.Um julgamento com júri no caso está marcado para junho.