Homens são presos por roubar vaso sanitário de R$ 34,8 milhões

Após invadir o Palácio de Blenheim, em Oxfordshire, um condado no sudeste da Inglaterra, dois homens foram considerados culpados por roubar um vaso sanitário de ouro 18 quilates totalmente funcional, avaliado em, aproximadamente, R$ 34,8 milhões, pesando 98 kg. A decisão foi tomada na última terça-feira (18/3) pelo Tribunal da Coroa de Oxfordshire. A peça, intitulada “América", foi criada pelo artista satírico Maurizio Cattelan, da Itália.

Os britânicos Michael Jones, 39 anos, Frederick Doe, 36, e James Sheen, 41, foram os responsáveis pelo crime realizado em 2019. Sheen, que já havia se declarado culpado pela ação, ocupando o papel de mentor do ataque, vendeu parte do ouro nas semanas seguintes ao roubo.

Os outros dois membros, no entanto, foram legalmente considerados culpados somente nesta semana. Segundo o portal inglês Sky News, Jones visitou a mansão duas vezes nos dias anteriores à invasão, mas disse ao júri que não eram viagens de reconhecimento. Em uma de suas visitas antes do assalto, ele tirou fotos de dentro do prédio da janela que o grupo usou para entrar na residência senhorial. No dia anterior à invasão, ele tirou fotos do próprio banheiro, da fechadura da porta do banheiro e da mesma janela vista de fora.

Já Doe, foi considerado culpado de conspiração para transferir a propriedade criminosa, além de auxiliar Sheen a vender o material.

De acordo com a polícia, os homens dirigiram dois veículos roubados, um VW Golf e uma caminhonete Isuzu, pelos portões trancados do Palácio de Blenheim pouco antes das 5 da manhã na noite da invasão. Depois disso, os três ladrões entraram no palácio armados com marretas e um pé de cabra. Eles quebraram a porta de madeira maciça e arrancaram o vaso sanitário de seus suportes.

O Palácio de Blenheim

O Palácio de Blenheim é o lar onde Sir Winston Churchill nasceu. Ele era um político britânico e a figura política mais significativa de todo o Reino Unido no século XX. Além disso, foi primeiro-ministro em duas ocasiões, uma delas durante a Segunda Guerra Mundial, quando atuou como líder de seu país na luta contra a Alemanha Nazista.