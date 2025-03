Aeroporto de Londres fecha por incêndio e afeta voos internacionais

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, o maior da Europa, foi forçado a fechar o dia todo nesta sexta-feira (21/3) devido a uma queda de energia após um incêndio, interrompendo o tráfego aéreo mundial.

A operadora Heathrow Airport Holdings anunciou que "para garantir a segurança, o aeroporto permanecerá fechado até 23h59 locais (20h59 em Brasília) do dia 21 de março".

O fechamento do Heathrow afetará pelo menos 1.351 voos com origem e destino ao aeroporto, segundo o site Flightradar.

O Heathrow conecta-se com 80 países e opera 1.300 decolagens e pousos diariamente, fazendo com que 230.000 passageiros passem por seus terminais todos os dias. A queda de energia foi causada por um grande incêndio que começou às 23h23 locais de quinta-feira na subestação elétrica de Hayes, subúrbio do oeste de Londres, que fornece energia para o aeroporto, disseram os bombeiros.

O Corpo de Bombeiros anunciou por volta das 8h da manhã locais desta sexta-feira que "conseguiu controlar o fogo e evitar que se propagasse". Cerca de 120 voos para o aeroporto estavam no ar quando o fechamento foi anunciado.

Dois voos da Qantas com destino ao aeroporto de Londres, de Perth, Austrália, e Singapura, tiveram que ser desviados para o Charles de Gaulle, em Paris, segundo a companhia aérea australiana. Sete voos da United Airlines tiveram que retornar ao aeroporto de origem ou ser direcionados para outros destinos, segundo a companhia americana.

Um porta-voz da AENA, operadora aeroportuária espanhola, informou que 54 voos estavam programados para esta sexta-feira, principalmente de Madri e Barcelona, com destino ou origem em Heathrow. O Aeroporto Gatwick, ao sul de Londres, anunciou que estava começando a receber voos que deveriam pousar em Heathrow.

No Aeroporto Changi, em Singapura, um casal que voaria para Londres disse à AFP que estava na área de embarque quando foi notificado o cancelamento. "Eles reservaram um hotel para nós e disseram que nos avisariam sobre o próximo voo disponível. Foi tudo o que nos disseram", explicou o casal.

A British Airways anunciou que o fechamento "terá um impacto significativo em nossas operações e em nossos clientes, por isso estamos trabalhando o mais rápido possível para informá-los sobre suas opções de viagem para as próximas 24 horas e posteriores".

Além das instalações do aeroporto, "um grande número de residências e empresas locais" foram afetadas pelo incêndio, segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Pat Goulbourne. Depois que o incêndio foi detectado, 150 pessoas foram retiradas da área e um perímetro de segurança de 200 metros foi marcado.

Os bombeiros pediram aos moradores que mantivessem as janelas fechadas devido à densa fumaça do incêndio, pedindo que as pessoas evitassem a área. O ministro britânico da Energia, Ed Miliband, disse que seu governo faria o possível para restaurar a energia em Heathrow. O apagão deixou 100.000 casas sem energia durante a noite, indicou, mas a energia foi restabelecida em praticamente toda a área, exceto em cerca de 4.000 casas.

Maior da Europa

Construído em 1946, o Heathrow, 25 km a oeste de Londres, é o maior dos cinco aeroportos que atendem a capital britânica. Ao atingir seu limite de capacidade, o governo britânico deu sinal verde em janeiro para construir uma terceira pista, após anos de recursos contra a expansão por parte de moradores locais.

A previsão é que as obras sejam concluídas até 2035. Dos aproximadamente 200 destinos atendidos, Dublin, Los Angeles, Madri e Nova York são os mais populares. Quase 84 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto em 2024, um terço deles vindo da vizinha União Europeia.

Esses números fazem dele o mais movimentado da Europa, à frente do aeroporto de Paris (70 milhões), do Aeroporto Schiphol de Amsterdã (67) e do Aeroporto de Barajas, em Madri (66).

Mundialmente, o Heathrow foi o segundo aeroporto internacional mais movimentado depois de Dubai no ano passado, segundo a empresa de dados de viagens OAG.