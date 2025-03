‘Animal mais feio do mundo’ ganha outra competição inusitada

O peixe-gota, conhecido cientificamente por Psychrolutes marcidus e considerado o animal mais feio do mundo, foi eleito o peixe do ano na Nova Zelândia. A espécie liderou a pesquisa anual do Mountains to Sea Conservation Trust, um grupo ambiental sem fins lucrativos, ganhando quase 1.300 dos mais de 5.500 votos.

Em entrevista ao portal de notícias britânico, Sky News, a co-diretora do fundo, Kim Jones, descreveu a competição como "uma batalha entre criaturas excêntricas das profundezas do mar, com a beleza nada convencional do peixe-gota ajudando a atrair eleitores".

O Psychrolutes marcidus habita as águas profundas das costas da Austrália e Tasmânia, raramente sendo visto por seres humanos. Ele possui a capacidade de suportar a pressão alta das profundezas, ocupando espaços a cerca de 600 a 1.200 metros da superfície. O corpo dele é basicamente composto de uma massa gelatinosa com a densidade pouco menor que a da água, o que lhe dá a capacidade de flutuar sem usar muita energia.

Sua relativa falta de músculos não é uma desvantagem, pois se alimenta da matéria comestível que flutua à sua frente. Sua alimentação inclui invertebrados como siris e Pennatulacea.



Além disso, uma característica marcante do peixe-gota é que ele se posiciona sobre seus ovos até ao momento da eclosão.



