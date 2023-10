Incêndio em aeroporto de Londres interrompeu tráfego aéreo

436

O Aeroporto de Luton, em Londres, foi afetado nesta quarta-feira (11) por um grande incêndio, que provocou o desabamento parcial de um dos seus estacionamentos e suspendeu muitos voos.



As imagens divulgadas pelos bombeiros mostram chamas com vários metros de altura em um dos últimos andares do estacionamento.



Após horas fechado, o aeroporto, a cerca de 40 km ao norte da capital britânica, reabriu no início da tarde desta quarta-feira, anunciou o próprio estabelecimento na rede social X (ex-Twitter).



Dezenas de voos foram realocados para outros aeroportos na noite de terça-feira, enquanto cancelaram aproximadamente a metade dos que deveriam chegar ou sair de Luton na quarta-feira.



O aeroporto é utilizado por várias companhias de baixo custo, como a easyJet, Ryanair ou Wizz Air.



Cerca de 140 voos foram afetados, o equivalente a 25 mil passageiros, se os aviões estiverem lotados.



"Tomamos a decisão de suspender todos os voos até às 15h00" locais (11h00 no horário de Brasília), o aeroporto indicou no X, às 07H10 (03H10 em Brasília) de quarta-feira, após ter dito que retomaria o serviço por volta do meio-dia.



"Nossa prioridade continua sendo apoiar os serviços de urgência, assim como a segurança dos nossos passageiros e do nosso pessoal", acrescentou o texto.



Ainda na rede social X, os serviços de ambulância locais afirmaram que cinco pessoas - quatro bombeiros e um funcionário do aeroporto - foram levadas para um hospital. Um outro ferido foi atendido no local, disse a mesma fonte.



Os bombeiros do Serviço de Bombeiros e Resgate de Bedfordshire relataram que receberam uma chamada às 20h47, hora local (16h47 no horário de Brasília), sobre um incêndio em um carro no terceiro andar de um estacionamento do aeroporto.



"O violento incêndio se propagou rapidamente pelo edifício", o que provocou "um grande desabamento" da estrutura, descreveu a mesma fonte.



Cerca de 1.500 veículos estavam no estacionamento no momento que desabou parcialmente mas nem todos foram danificados, informaram os bombeiros, que acrescentaram a falta de um extintor no local onde o incêndio começou.



O Luton é um dos seis aeroportos da capital britânica e recebeu cerca de 13 milhões de passageiros em 2022.