Mulher é presa por afogar cão em aeroporto por não poder voar com o pet

As salas VIP, também conhecidas como “airport lounges”, passaram a ser incorporadas em aeroportos do mundo todo como forma de oferecer comodidade a grupos seletos de passageiros. Divulgação GOL

No começo, elas eram restritas aos clientes habituais de determinadas companhias aéreas, assim como àqueles que voam de primeira classe ou executiva. Divulgação

Atualmente, elas são acessíveis em outras situações, como em alguns programas de fidelidade, quando o passageiro se dispõe a pagar para ter esse conforto à espera do embarque ou via programas de cartão de crédito. Divulgação

O acesso a salas VIP por programa de fidelidade de companhias de aviação depende do status dos passageiros frequentes. Eles podem também dar entrada a lounges de empresas aéreas parceiras. Divulgação

Os bilhetes para passageiros de classe executiva ou primeira classe costumam contemplar acesso à sala VIP, em geral no terminal de onde irá decolar o voo. Divulgação

Em alguns aeroportos do Brasil há salas VIP que vendem ingresso avulso, com o preço variando entre R$ 50 e R$ 200 por pessoa. Divulgação

Cartões de crédito oferecem acesso a salas VIP em aeroportos por meio de programas com políticas variadas - há desde quantidade ilimitada até um número anual. Bandeiras como Visa e Mastercard têm suas próprias salas. Divulgação

A estrutura das salas VIP varia muito de um aeroporto a outro, com algumas de acesso bastante restrito e outras mais básicas. Divulgação

Em geral, independentemente da sofisticação, todas as salas VIP de aeroportos incluem comidas e bebidas à vontade. Divulgação

Algumas possuem serviço de bufê completo com prato quente e sobremesa gourmet. Mastercad/Divulgação

Salas VIP mais elitizadas contam com serviço de café da manhã, almoço ou janta. Nelas, há garçons trabalhando para servir os passageiros. Divulgação

As salas VIP mais básicas, embora ofereçam comodidade maior que no espaço convencional do aeroporto, podem ficar superlotadas e não têm luxo. Divulgação

Já as salas mais luxuosas, para clientes com maior poder aquisitivo, contam com cama, espreguiçadeira e até sala de reunião. Divulgação

A maioria desses espaços contam com internet wi-fi de alta velocidade, jornais, revistas e outros serviços básicos para que o passageiro se ocupe ou se entretenha até a hora do embarque. Divulgação

Nas salas VIP de alto padrão há serviços de spa, banho, massagem, salão de beleza, barbearia e outros. Divulgação

Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, o Lounge Mastercard Black foi a “Melhor Sala VIP” na 20ª edição do Prêmio Melhor de Viagem e Turismo 2024/2025. Localizado no piso superior do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o espaço tem duas áreas (gourmet e estações de trabalho). Divulgação Mastercard

A sala VIP Club BSB, no Aeroporto Internacional de Brasilia, é a maior do país com uma área de 2.000 m² e capacidade para 300 pessoas. Divulgação

Uma sala vip que fez aniversário é a do aeroporto de Palmas, em Tocantins, que ganhou sua primeira sala VIP no dia 26 de janeiro de 2024, A estrutura foi instalada pela rede W Premium Group, umas da que atuam nesse segmento. Divulgação