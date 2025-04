Musk diz que sua gestão economizará US$ 150 bi ao governo dos EUA

O bilionário Elon Musk disse nesta quinta-feira (10) que sua gestão do corte de gastos na administração Trump geraria uma economia de 150 bilhões de dólares (R$ 886 bilhões), muito abaixo de suas estimativas anteriores de 2 trilhões (R$ 11,8 trilhões).

Musk, o homem mais rico do mundo, recebeu em janeiro a missão do presidente Donald Trump de reduzir drasticamente os gastos federais nos Estados Unidos através do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês).

"Tenho o prazer de anunciar que prevemos uma economia de US$ 150 bilhões no ano fiscal de 2026 graças à redução do desperdício e das fraudes", reportou Musk ao presidente durante reunião de gabinete aberta à imprensa na Casa Branca.

Musk, dono de companhias como Tesla e SpaceX, assegurou que os cortes "se traduzirão em melhores serviços para o povo americano".

Na reunião, Trump disse que os membros do DOGE de Musk são "fantásticos" e os instou a manterem seus cargos no "longo prazo" para cortarem ainda mais gastos.

Musk, cuja função na Casa Branca se encerra no próximo mês, é alvo de críticas porque o governo americano tem contratos importantes com suas empresas.

O DOGE também causou apreensão entre os seus críticos por ter acesso a dados confidenciais através do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

arp/tgb/ag/mar/rpr/am