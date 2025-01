MPMG recomenda a exoneração de secretário municipal de Ibirité

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) expediu nesta sexta-feira (10/1) uma recomendação ao prefeito de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O órgão solicita a exoneração, em um prazo máximo de 72 horas, do secretário municipal da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico. Ele é investigado por ato de improbidade e é réu em uma ação penal.

O MPMG requereu a exoneração visando à "preservação da moralidade administrativa" do município, mas não informou a identidade do secretário em questão. No site da prefeitura de Ibirité, consta que o cargo está "em substituição".

De acordo com a recomendação da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Ibirité, o secretário é suspeito de praticar crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, em conluio com outros ex-servidores municipais. Eles teriam se utilizado da influência dos cargos para a prática de atos ilícitos.

"Embora não se descure do princípio da presunção de inocência, a nomeação do secretário é evidentemente incompatível com os princípios da moralidade e da eficiência administrativa, principalmente em razão dos graves atos imputados a ele", ressaltou a promotora de Justiça Maria Constância Martins da Costa Alvim.

A manutenção do secretário no cargo, ainda de acordo com o MPMG, "implicará na adoção das providências judiciais cabíveis".

