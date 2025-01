Avião pilotado por ex-prefeito bate em poste de energia e cai no RS

Um avião de pequeno porte com dois passageiros caiu, na tarde deste sábado (11/1), em Montenegro (RS), na Região Metropolitana de Porto Alegre. A aeronave estava sendo pilotada por Carlos Eduardo Müller, mais conhecido como Kadu, que é ex-prefeito do município.

No momento do acidente, Kadu, que é instrutor de voo, dava aula para um aluno. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois passageiros foram socorridos e estavam estáveis. Apenas o instrutor precisou ser encaminhado para um hospital.

O avião que caiu era do tipo planador — uma aeronave mais densa que o ar, sem motor, que se mantém no ar graças à reação do ar contra as suas superfícies de sustentação.

O acidente ocorreu próximo do Aeroclube de Montenegro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o planador estava sendo rebocado por uma aeronave maior, mas acabou se soltando do cabo que o puxava. O instrutor tentou uma manobra, mas o avião colidiu contra um eucalipto e um poste de energia elétrica.