PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, retomou nesta segunda-feira (16/12) as operações 24 horas por dia.





O dia também marca a entrega integral dos 3.200 metros da pista de pousos e decolagens, com a instalação da sinalização no trecho que ainda estava em obras após os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul de maio.





Foram restabelecidas nesta segunda as conexões aéreas entre Porto Alegre, Salvador (BA) e Recife (PE). A expectativa inicial é de receber 125 voos diários.





Com a retomada dos voos internacionais no aeroporto na quinta-feira (19), o Rio Grande do Sul voltará a estar conectado à malha aérea internacional.





O primeiro voo está previsto para chegar à 0h20 de quinta-feira, vindo da Cidade do Panamá. Pouco mais de uma hora depois, ocorrerá a primeira decolagem internacional em mais de sete meses, com destino à capital panamenha.





Os voos da Latam de Porto Alegre para Lima, no Peru, devem ser retomados no dia 2 de janeiro. No dia seguinte, será reaberta a rota para Santiago, no Chile.





A Aerolíneas Argentinas deve retomar suas atividades no aeroporto em março. Já a TAP já anunciou o retorno da linha direta entre Porto Alegre e Lisboa, embora ainda não tenha divulgado a data.





A normalização do calendário de voos deve ocorrer ao longo dos próximos meses.





Após 171 dias de fechamento, a pista do Salgado Filho reabriu em capacidade limitada no dia 21 de outubro, recebendo um voo da Azul vindo de Campinas. No mesmo dia, foram retomadas as conexões com São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Apenas 1.730 metros - pouco mais da metade da pista - estavam liberados para uso.





Hoje, com as capitais da Bahia e de Pernambuco, o aeroporto passa a ter voos para 13 cidades.





De acordo com a concessionária Fraport, responsável pela administração do aeroporto, as obras de recuperação já somam R$ 550 milhões. Os recursos são oriundos do governo federal, que aceitou o pedido de renegociação do contrato de concessão com a empresa após o prejuízo milionário com obras, aquisição de novos maquinários, reformas estruturais no terminal e recuperação da pista.





Inundado pela enchente histórica que atingiu Porto Alegre no início de maio, o aeroporto ficou quase três semanas com água no primeiro pavimento. A drenagem da água na pista foi realizada com o apoio de bombas emprestadas por arrozeiros do sul do estado.

Em julho, o aeroporto Salgado Filho reabriu como ponto de check-in, embarque e desembarque para passageiros dos voos provenientes da base aérea de Canoas, uma pista militar adaptada às pressas para receber voos nacionais. Os passageiros eram transportados de ônibus entre os terminais, e o embarque era finalizado uma hora e meia antes do voo.