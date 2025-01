Avião explode em acidente em Ubatuba (SP)

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Um avião de pequeno porte sofreu um acidente na manhã desta quinta-feira (9/1), em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo e matou o piloto. Mais cedo, a Prefeitura do município havia informado que se tratava de duas mortes, mas retificou a informação. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os destroços da aeronave pegando fogo na beira do mar.

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu próximo ao aeroporto da cidade, no Centro, próximo da faixa de areia da Praia do Cruzeiro. De acordo com a prefeitura, há informações de oito vítimas, sendo que cinco estavam no avião e outras três estavam na pista de skate, onde a aeronave passou.

Cinco vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Ubatuba, sendo três adultos e duas crianças. Um dos adultos está em estado grave e uma das crianças sob monitoramento, potencialmente grave. Das pessoas encaminhadas ao hospital, uma delas não estava dentro do avião.



Resgate de criança

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma criança é resgatada do avião que se acidentou.

Chuva e pista molhada

A Rede VOA, concessionária responsável pelo avião envolvido no acidente, confirmou o acidente com a aeronave prefixo PR GFS – modelo Cessna Citation 525 CJ1 – nas proximidades do Aeroporto de Ubatuba.

De acordo com a concessionária, a aeronave saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), com cinco pessoas, e tentou pousar em Ubatuba. As condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada.

A aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da Cabeceira 09 e atingiu uma mulher e uma criança, ambas socorridas com vida.

Investigações

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-GFS.

Segundo a FAB, os técnicos vão utilizar técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.