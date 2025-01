Influencer se emociona ao provar comida feita pela mãe antes de morrer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O criador de conteúdo Rapha Vitor perdeu a mãe no fim de 2024 e, desde então, compartilha nas suas redes sociais como tem lidado com o luto. Em um vídeo emocionante, ele preparou uma refeição com a última comida feita por sua mãe antes de morrer: um pote de feijão congelado.

Ele conta que, quando ela morreu, havia vários potes com o alimento no congelador, mas aquele da postagem era o último. “Eu sou completamente apaixonado pela comida da minha mãe e saber que não vou comer mais me assusta muito”, confessa.

O jovem também conta que a mãe amava cozinhar e o fazia com um jeito muito especial. "O melhor tempero do mundo!", escreveu na legenda da publicação.

Visivelmente emocionado, ele deixa um recado para seus seguidores no vídeo. “A gente nunca sabe quando vai ser a última vez que vamos estar com nossos familiares, comer nossa comida favorita. Então, vivam intensamente. Hoje, graças a Deus, o que me resta da minha mãe é saudade, zero peso na consciência", disse.

Em outro vídeo emocionante, Rapha mostra que está arrumando as coisas da mãe e separando roupas e pertences para doação. “Vou confessar para vocês que eu dei uma choradinha. (...) Doar as coisas é um passo muito difícil na vida de todo mundo que perdeu alguém”, contou.

Ele ainda conta no vídeo que pensou em guardar alguns pertences, como lembrança. Mas que entendeu que doar seria o melhor a ser feito. “Arrumando as coisas da minha mãe, percebi que a resiliência é quase um superpoder que a gente descobre no susto. Não é fácil, mas é transformador. É sobre pegar os momentos difíceis e usar pra crescer, pra seguir, pra honrar quem a gente ama. E, olha, se tem uma coisa que aprendi, é que não dá pra se perder no meio do caminho. A vida pede força e fé – e aqui não falta nenhum dos dois. Bora continuar, porque desistir não combina comigo!”, escreveu na legenda.