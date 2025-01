Mulher é presa suspeita de atrair homens por aplicativo para sequestros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo prendeu uma mulher de 30 anos suspeita de integrar uma quadrilha especializada no crime conhecido como "golpe do amor". A prisão ocorreu na sexta-feira (10). A mulher teria confessado que integrava o grupo e indicado nomes de outros dois suspeitos. A quadrilha, segundo a polícia, é especializada em "extorsão mediante sequestro por meio de um aplicativo de encontro".

Policiais militares localizaram uma casa que seria usada para manter vítimas em cativeiro. Segundo a polícia, os agentes chegaram até o local, na Cidade Tiradentes, na zona leste, após uma denúncia anônima.

Uma das vítimas seria um homem de 42 anos que marcou um encontro por aplicativo no dia 1º de janeiro. "Ao chegar no local combinado, foi abordado por cinco homens armados, que o encapuzaram e o colocaram em um veículo escuro, levando-o até a residência", disse a polícia.

A quadrilha teria sacado cerca de US$ 2.500 e R$ 2.000 da vítima. O homem também teve a carteira, o celular e o carro roubados. A vítima conseguiu escapar do local no dia 2 de janeiro.

O nome da suspeita não foi divulgado pela polícia e, por isso, o UOL não conseguiu localizar sua defesa. O espaço fica aberto para atualizações. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) não informou sobre o paradeiro dos suspeitos indicados pela mulher presa.

