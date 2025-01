Bolo envenenado: sogro de mulher presa também ingeriu arsênio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul confirmou, nesta-sexta-feira (10/1), que a morte de Paulo dos Anjos, em setembro de 2024, ocorreu devido à ingestão de arsênio. Ele é sogro de Deise Moura dos Santos, presa por suspeita de envenenar um bolo nas vésperas de Natal com a mesma substância. Na ocasião, três pessoas da mesma família morreram e quatro foram hospitalizadas em Torres, no Rio Grande do Sul (RS).

A morte de Paulo dos Anjos, inicialmente, foi registrada como complicações de uma infecção intestinal, mas após os casos de envenenamento na família, o corpo dele foi exumado e passou por perícia. Segundo o Instituto-Geral de Perícias do RS, os exames mostraram que é "impossível" que a morte do sogro de Deise tenha ocorrido de forma acidental.

De acordo com a Polícia Civil, na época da morte, a mulher tentou conseguir a cremação do corpo do sogro, mas não conseguiu porque precisava da autorização de dois médicos. Paulo dos Anjos morreu após ingerir bananas e leite em pó fornecidos por Deise, em sua casa, em Arroio do Sal, também no Rio Grande do Sul (RS).

A investigação revelou que Deise comprou arsênio pela internet, após realizar pesquisas sobre como utilizar a substância de forma inodora e insípida. Em cinco meses, ela fez quatro compras do veneno, utilizando-o primeiro no sogro e depois nas outras vítimas.

A Polícia Civil afirma que há fortes indícios de que Deise, que foi presa no último dia 6 e segue detida, seja uma assassina em série. A investigação aponta que ela matou quatro pessoas e tentou matar outras três, além de existir indícios de que a mulher ainda tentou matar mais pessoas.