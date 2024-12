Três mulheres morreram após comerem um bolo durante uma confraternização de Natal, realizada na última segunda-feira (23/12), em Torres (RS). Maida Berenice Flores da Silva, 58 anos, e Tatiana Denize Silva dos Santos, de 43 anos, tia e sobrinha, faleceram ainda na segunda. A terceira vítima, que não teve identidade divulgada, morreu nesta terça-feira.





Ela estava internada no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres. A causa da morte foi "choque pós intoxicação alimentar". As mortes aconteceram no intervalo de poucas horas. Segundo o hospital, as duas primeiras vítimas tiveram uma parada cardiorrespiratória.

Outras três pessoas da mesma família foram hospitalizadas. Uma já recebeu alta. Entre as que seguem internadas está a mulher que preparou o bolo e também o consumiu.

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, sete pessoas da mesma família se reuniram na segunda-feira, para um café da tarde comemorativo. Foi quando começaram a passar mal. Apenas um dos participantes não comeu o doce.

A mulher que preparou o bolo fez a sobremesa na cidade de Arroio do Sal e levou até Torres, distante 35 km. A Polícia Civil localizou na casa dela alguns ingredientes da receita vencidos.





A suspeita é de intoxicação alimentar, mas a investigação não descarta a hipótese de envenenamento. O marido da mulher que assou o bolo morreu em setembro, também por intoxicação. A polícia quer a exumação do corpo para investigar se há relação entre as mortes.

Os corpos foram encaminhados para a necropsia no Instituto-Geral de Perícias (IGP), que vai concluir qual a causa da morte. Os alimentos consumidos pela família também vão passar por perícia.