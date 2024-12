O Papai Noel enfrentou uma jornada envolvendo dois barcos para atravessar a Floresta Amazônica e presentear mais de 600 crianças em Catalão, uma vila próxima a Manaus (AM), no fim de semana. A visita foi organizada pela ONG Amigos do Papai Noel, que realiza a ação com comunidades ribeirinhas há 26 anos.





"Para as crianças ribeirinhas, as pessoas do campo, nada de novo acontece. Isso aqui para nós foi um presente de Deus”, disse Raimunda Ferreira Vieira, líder comunitária da vila de Catalão, em entrevista ao jornal The Independent.





Papai Noel se vestiu com suas roupas clássicas em meio ao calor equatorial para chegar até as crianças. A jornada incluiu a navegação em grande barco pelo rio Amazonas e depois o Bom Velhinho remou em uma canoa ao longo do Rio Negro.

Com a chegada da figura natalina, vários voluntários formaram uma fila até o barco do Papai Noel para ajudá-lo a descarregar sua carga de bichos de pelúcia, bonecas e bolas de futebol. Dois ajudantes tiveram que tirar o Papai Noel do barco para evitar que suas botas molhassem, levando-o até a terra firme.

Em relação aos anos anteriores, a entrega de presente foi mais complicada que em anos anteriores. Isso porque os níveis dos dois rios estão abaixo da média. Por isso, as crianças tiveram que se reunir em uma comunidade onde o rio era fundo o suficiente para o barco do Papai Noel chegar.









“Sabíamos que isso seria difícil. Normalmente, neste dia, fazemos três entregas para as comunidades ribeirinhas”, revelou Pedro Carvalho Filho, voluntário da ONG.



Mas, para o Bom Velhinho, o esforço valeu a pena. “Toda criança em cada comunidade sempre sorri de volta. Onde quer que você vá, há um sorriso, é uma grande alegria”, contou o Papai Noel, cuja identidade secreta é Jorge Alberto Moreira.