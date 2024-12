O casal Polyana Souza e Renan Gomes decidiu transformar sua celebração de casamento em uma ação do bem. Os dois distribuíram bolo e refrigerante para pessoas em situação de rua. O momento foi compartilhado pelos pombinhos nas redes sociais e viralizou. “Quando os noivos lembram de todos que fazem parte de sua vida”, escreveram na publicação.

O casamento foi celebrado na Igreja do Convento de Santo Antônio, em Recife (PE), no dia 29 de novembro. Além dos noivos, amigos ajudaram a distribuir o buffet.

“A Polyana e eu nos conhecemos há alguns anos, realizando trabalhos sociais com pessoas em situação de rua em Recife, atividade que fazemos até hoje, ajudando em média 300 pessoas por dia e aos finais de ano realizando um jantar de natal para cerca de 1.000 pessoas. Na noite de 29/11/24 aconteceu o nosso casamento, bem na área central da cidade, onde realizamos as obras sociais”, disse o noivo.

“Providenciamos kits com bolo de noiva e refrigerantes, e logo após a celebração do matrimônio, enquanto os convidados já estavam na festa, minha esposa e eu, junto com os padrinhos, distribuímos os kits para os nossos amigos das ruas. Digo, amigos, porque conhecemos todos pelos nomes”, declarou.









O momento de solidariedade aconteceu logo após a cerimônia. Em seguida, o casal seguiu para a festa. “Nos sentimos muito honrados de poder compartilhar esse momento tão especial das nossas vidas com os nossos irmãos. Decidimos tirar um tempo entre a celebração e a festa para dividir a nossa felicidade com eles, atitude que já faz parte do nosso dia a dia, e como eles queriam participar conosco desse momento, demos um lindo jeito de todos participarem”, finalizou.



Com a repercussão do vídeo, o casal espera que mais pessoas apoiem as ações da igreja. Além de distribuir refeições para cerca de 300 pessoas semanalmente, o local também oferece oficinas de dança, papel machê e de corte e costura.