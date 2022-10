Fotos de noiva amamentando durante cerimônia de casamento viralizam

Fotos de Maria Madalena amamentando durante a cerimônia religiosa de casamento emocionou os internautas (foto: Reprodução / Instagram/ Maria Madalena Mateus)

“Achava que me ia casar com o amor da minha vida, mas nunca pensei casar com um ao meu lado e o outro a meu colo”, publicou a influenciadora digital e podcaster portuguesa Maria Madalena Matheus.



Na postagem, os registros da pequena Victória no colo da mãe durante a cerimônia de casamento com o também influenciador Pablo Pereira.





As fotos viralizaram e a atitude da mãe foi elogiada pelos seguidores. “Adorei isso. Tão real e tão importante ser compartilhado”, disse uma internauta.“É tão emocionante uma foto simples com muito amor”, comentou outra usuária do Instagram. “Nunca vi uma foto de casamento tão bonita. O amor tão bem representado”, apontou outro comentário.

Victória, que completou um ano em 30 de agosto, fez parte de todo o dia da noiva da mãe, que se casou no mesmo mês do aniversário da pequena. Maria Madalena compartilhou um vídeo em que ela dança com a bebê no colo uma hora antes da cerimônia.

A influenciadora produz conteúdo sobre maternidade e sexualidade e compartilha o dia a dia com a filha e sobre como é ser uma portuguesa vivendo em Paris, na França.



Em outra postagem, Madalena mostra trechos do seu casamento civil. Nas imagens, é possível ver pai, mãe e filha entrando no cartório. Na legenda, ela diz que foi a filha que a levou para o altar.