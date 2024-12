Carro ficou de cabeça para baixo dentro do Rio Acari, onde caiu quando era perseguido por viatura policial no RJ

Uma perseguição a criminosos que usavam um carro para promover assaltos na Avenida Brasil, na altura de Coelho Neto, Zona Norte do Rio de Janeiro, terminou com o carro dos bandidos dentro do canal.





Testemunhas ligaram para o 190 na tarde dessa segunda-feira (23/12), avisando que um grupo estava realizando assaltos na região.

Policiais do 41ºBPM (Irajá) foram até o local, identificaram o veículo dos criminosos e deram ordem de parada. Foi quando os ladrões começaram a efetuar disparos na direção dos PMs.



Na fuga, os assaltantes perderam o controle do veículo, que caiu dentro do Rio Acari. Apesar do cerco, os bandidos conseguiram escapar.