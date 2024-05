Movimentação de PMs durante guerra de traficantes no Morro dos Macacos

Tiroteios em duas comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro assustaram moradores na madrugada deste domingo (26/5). Os casos teriam relação com a guerra do tráfico promovida por criminosos que buscam expandir áreas de atuação. Confira vídeos mais abaixo.

Leia também: Julgamento de Moro no TSE reabre discussão sobre regras de pré-campanha



No Complexo da Pedreira, em Costa Barros, moradores relataram que traficantes do Complexo do Chapadão tentaram invadir a favela.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram muitos tiros. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 41º BPM (Irajá) foi atacada a tiros, e 1 fuzil AK-47 foi apreendido. O policiamento foi intensificado na região.

Já em Vila Isabel, traficantes do Morro São João tentaram invadir o Morro dos Macacos, segundo relatos de moradores. Um vídeo mostra a movimentação de policiais subindo a comunidade. Até a publicação desta reportagem não havia informação de feridos ou presos.