SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 18 anos morreu após ser baleado em um roubo na rua Alice Leo, no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo.





O ajudante de cozinha Levi Maurício da Costa retornava do trabalho por volta das 22h40 da última segunda (16) quando foi abordado por um homem em uma motocicleta. Uma testemunha relatou para policiais ter ouvido o ladrão exigir o celular da vítima.





Familiares disseram que o suspeito ainda teria pedido o par de tênis que Levi usava e que o jovem foi baleado quando tirava o calçado. "Quando ele tirou um tênis, o motoqueiro, acho que na adrenalina, falou que estava demorando muito e a moto caiu por cima do Levi. Quando o Levi empurrou a moto para sair de cima dele, para poder tirar o outro tênis, ele se assustou e deu um tiro na cabeça do Levi", disse a auxiliar de enfermagem Camila Bezerra, 35, tia do jovem.





Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu Levi para o Hospital do M'Boi Mirim. Segundo a tia do jovem, ele chegou ao pronto-socorro com apenas um dos tênis -o outro ficou no local do crime.





Devido à gravidade do ferimento, a vítima foi transferida para o Hospital Municipal do Campo Limpo, mas teve a morte cerebral constatada.





Levi estava havia quatro dias no novo trabalho. Ele sonhava ser chef de cozinha. "O Levi ia completar 19 anos agora no domingo [22] e a vida dele foi tirada assim, dessa forma tão cruel. Os pais doaram os órgãos dele. O Levi salvou seis vidas, e isso é o que conforta a gente", contou a tia.





Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que a Polícia Civil investiga o caso como latrocínio.





"Um inquérito policial foi instaurado pelo 47º DP (Capão Redondo). As equipes da unidade analisam imagens e realizam diligências visando à identificação da autoria e ao esclarecimento dos fatos."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A morte de Levi engrossa uma lista de casos de roubo seguido de morte. Entre janeiro e outubro foram 45 vítimas, ante 33 no mesmo período do ano passado. Em todo ano de 2023 a capital registrou 43 mortes.