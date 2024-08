Uma mãe britânica viu o pedido de emissão do passaporte da filha negado por conta do nome da garota de seis anos, inspirado em uma personagem de “Game of Thrones”. À BBC, Lucy — que não teve o sobrenome revelado — contou que as autoridades disseram que Khaleesi precisaria da aprovação da Warner Bros para conseguir o documento.

A alegação é que a empresa é dona da marca registrada do nome. “Recebi uma carta do Passport Office, dizendo que o nome dela é uma marca registrada da Warner Brothers. Foi a primeira vez que ouvi falar de algo assim — fiquei espantada”, contou à BBC.

“Fiquei absolutamente arrasada, estávamos ansiosas pelas nossas primeiras férias juntas”, disse. Mãe e filha planejavam uma viagem para a Disney Paris.

Lucy procurou aconselhamento jurídico e descobriu que a filha tinha, sim, permissão para usar o nome. “Eu não entendi e me senti frustrada. Se ela pôde obter uma certidão de nascimento, algo não teria sido sinalizado então?”, questionou.

Lucy e Khaleesi Arquivo pessoal

“Nunca pensei que fosse possível registrar um nome como marca registrada”, acrescentou. Ela encaminhou as informações para o Passport Office. Dias depois, o departamento ligou para Lucy para se desculpar pelo erro.

O passaporte de Khaleesi agora está sendo processado, mas a mãe acredita que só conseguiu um desfecho positivo após reclamar publicamente. “Se eu não tivesse postado isso nas redes sociais, nada teria sido feito. Eu teria ficado presa, sem saber o que fazer”, disse. Lucy contou que recebeu mensagens de várias pessoas dizendo que tinham passado por algo parecido.

A mãe agora espera que o documento fique pronto para poder reservar uma nova viagem ao parque temático. “Espero que o passaporte seja emitido em breve e me prometeram que ligariam novamente em alguns dias para verificar se havia progredido”, afirmou.